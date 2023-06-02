Karaman'da LGS sınavına 3 bin 746 öğrenci katılacak

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kentte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 3 bin 746 öğrencinin katılacağını bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın Karaman genelinde 73 okulda, 276 sınav salonunda, 2 oturum halinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Öğrencilere başarılar dileyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"3 bin 746 öğrencimiz, sabah 09.30'da başlayacak 1. oturumda 50 soru, 11.30'da başlayacak 2. oturumda ise 40 soru cevaplayacak. Her iki oturumun da sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için sınav binalarımızda, bina sınav komisyonlarımız sınava ilişkin tüm tedbirleri alarak hazırlıkları tamamladı. Salonlarda görev yapacak 655 öğretmenimizin görev tanımlaması yapıldı. Sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrası yapılacak çalışmalara dair bina sınav komisyonlarımızı bilgilendirdik, biz hazırız. Öğrencilerimizin fotoğraflı sınav giriş belgesi, okul müdürlüklerimiz tarafından e-okul sistemi üzerinden alınarak onaylandıktan sonra sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak."