Karaman'da Kurban Bayramı mesajları

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında milletin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, değerleri bir kez daha canlandıran müstesna günler olduğunu anlatan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğuyla, Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle birlikte en güzel şekilde geçirmenizi diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temennisiyle, Karaman halkı başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm hemşerilerime sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Öte yandan, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Bayır, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Alkan ve Meclis Başkanı Ahmet Çelik, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yücel Yaman, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık Ak, İl Genel Meclisi Başkanı Eyüp Çayır da bayram mesajı yayımladı.