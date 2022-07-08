Karaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi Karaman'da, Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Karaman'da, Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra Vali Tuncay Akkoyun ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından Polis Şehitliği'ne geçildi. Törene, Vali Işık'ın yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. AA / Mehmet Çetin - Güncel Kurban Bayramı Karaman Güncel Haberler

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