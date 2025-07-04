Karaman'da Kınalı Keklikler Doğaya Salındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğü tarafından ekolojik dengeyi desteklemek amacıyla 100 kınalı keklik doğaya salındı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, vatandaşların bu canlıların korunmasında duyarlı olmalarının önemini vurguladı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezlerinden Karaman'a kınalı keklik getirildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli ile beraberindekiler, Bucakkışla-Narlıdere köyleri çevresinde 100 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Çiçekli, kekliklerin ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğe katkı sunduğunu, vatandaşların doğaya bırakılan bu canlıların korunmasında duyarlılık göstermesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Alevlerin önünde çaresizce yardım istedi: Merkeze inmesi an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.