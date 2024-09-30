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Karaman'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da Kenevir Yetiştiriciliği Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Karaman'da bir evin odunluk kısmında iklimlendirme sistemiyle dişi Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 kök kenevir, 1 tabanca ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Karaman'da evinin odunluk kısmına kurduğu iklimlendirme sistemiyle dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu yapımında kullanılan dişi Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, evin kömürlüğünde kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Yapılan aramalarda; 6 kök kenevir, 1 adet tabanca, 4,17 gram kurutulmuş kenevir ile kenevir yetiştirmek için iklimlendirmede kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Şüpheli Y.A. gözaltına alınarak Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

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