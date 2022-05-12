Karaman'da kenevir fidesi yetiştiren iki şüpheli yakalandı - Haberler

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Karaman'da kenevir fidesi yetiştiren iki şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da kenevir fidesi yetiştiren iki şüpheli yakalandı

Karaman'da plastik kasada tüpler içerisinde kenevir bitkisi fidesi yetiştiren iki şüpheli yakalandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da plastik kasada tüpler içerisinde kenevir bitkisi fidesi yetiştiren iki şüpheli yakalandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada K.G. ve H.U'nun kenevir bitkisi yetiştirdikleri bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda plastik kasada tüpler içinde 1644 kök kenevir bitkisi fidesi ve 20 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kenevir, Karaman, Güncel, Haberler

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