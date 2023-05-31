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Karaman'da Kayınbiraderini Bıçakla Öldüren Kadın Yakalandı

Karaman'da Kayınbiraderini Bıçakla Öldüren Kadın Yakalandı

Güncel Haberler

Karaman'da tartıştığı kayınbiraderini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı. Kazımkarabekir ilçesi yakınlarındaki Hacıbaba Dağında çadırda hayvancılıkla uğraşan Emine Y. (24), henüz bilinmeyen nedenle kayınbiraderi İbrahim Y. (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Y, İbrahim Y'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İbrahim Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olaydan sonra ormanlık alana kaçan Emine Y'yi gözaltına aldı.

Karaman'da tartıştığı kayınbiraderini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı.

Kazımkarabekir ilçesi yakınlarındaki Hacıbaba Dağında çadırda hayvancılıkla uğraşan Emine Y. (24), henüz bilinmeyen nedenle kayınbiraderi İbrahim Y. (32) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Y, İbrahim Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İbrahim Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olaydan sonra ormanlık alana kaçan Emine Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Kazımkarabekir Jandarma Karaman Güncel Haberler

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