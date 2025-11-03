Karaman'da Kayalıklardan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Karaman'ın Dağkonak köyünde piknik yapmak için giden 26 yaşındaki Mehmet S., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Merkeze bağlı Dağkonak köyü Kızıliçi mevkisine piknik yapmak için giden Mehmet S. (26), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbarla bölgeye jandarman, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet S'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel