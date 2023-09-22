Karaman'da kavşakta otomobil çarpışması: 2 yaralı

Karaman'da Üniversite Mahallesi'nde meydana gelen kaza sonucu iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik kapanmıştır.

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi, Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki 17 PB 551 plakalı otomobil ile B.Ü. idaresindeki 70 EU 824 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 70 EU 824 plakalı otomobil orta refüje çıkarken, sürücüsü ile araçta bulunan S.O., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe tek şeridi kapanan kavşak araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN