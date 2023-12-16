Karaman'da Kardeşlere Pompalı Tüfekli Saldırı: Yaralılar Var

KARAMAN'da, evlerinin önünde kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan kardeşler Serdar Tezcan ile Müslüm Tezcan yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Beyazkent Mahallesi 1003'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Tezcan ile kardeşi Müslüm Tezcan, evlerinin önündeyken, henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tezcan kardeşler, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar ise otomobille kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Tezcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.