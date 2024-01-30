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Karaman'da Kar Yağışıyla Kent Beyaz Örtüyle Kaplandı

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Karaman'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor.

Karaman'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehir giriş noktalarında sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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