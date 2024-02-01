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Karaman'da Kar Yağışı Sonrası Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

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Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yabani hayvanların beslenmesi için Merkez ilçesi Dereköy ve Seyithasan köyleri kırsalında yemleme çalışması yapan ekipler, arazinin belirli noktalarına buğday, kuru ot bıraktı. Kurum yetkilileri yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların bölgede devam edeceğini belirtti.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yabani hayvanların beslenmesi için Merkez ilçesi Dereköy ve Seyithasan köyleri kırsalında yemleme çalışması yapan ekipler, arazinin belirli noktalarına buğday, kuru ot bıraktı.

Kurum yetkilileri yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların bölgede devam edeceğinibelirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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