Karaman'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi
Karaman'da kar yağışı başladı ve belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar ise Atatürk Parkı'ndaki güvercinleri besledi ve fotoğraf çektirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri olumsuzluklara karşı uyardı.
Karaman'da kar yağışı etkisini gösterdi.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.
Bazı vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki güvercinleri besledi, fotoğraf çektirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri olumsuzluklara karşı uyardı.