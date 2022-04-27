Karaman'da Kadir Gecesi mesajları

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır ve AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şeker mesajında, bir Kadir Gecesi'ni daha ihya etmenin huzur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin insanlığın kadrini yücelten en faziletli ve en kutsal gece olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Bu gecede dünya semasına inen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanlığın ufkunda güneş gibi doğmuş, Onun nuru ile karanlıklar içerisinde yönünü kaybetmiş olan insanlık yolunu bulmuştur. Mübarek Kadir Gecesi'ni idrak etmenin ve ondan nasiplenmenin yolu, Kur'an-ı Kerim'in eşsiz mesajına kulak vermek, onu anlamak ve onun aydınlattığı istikamette yürümekten geçmektedir."

Çayır ise tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla tüm halkımızın Kadir Gecesi'ni kutlar, bu özel gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni ederim."

Çağlayan da mesajında "Bu mübarek gün ve geceler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin en ulvi seviyeye çıktığı zaman dilimleridir. Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki dargınlık ve kırgınlıkları kaldırmalı, elimizi ve gönlümüzü herkese açarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.