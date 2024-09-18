Karaman'da Kadınlara Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti

Karaman'da köylerde yaşayan kadınlar, evlerinden ücretsiz alınıp Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) getirilerek kontrolleri yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kırsalda yaşayan kadınların kanser taramalarının yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında otobüslerle köylerden alınan kadınlar, kent merkezinde bulunan KETEM'de meme, kolorektal (bağırsak) ve rahim ağzı kanseri taraması yapılmasının ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Merkezde kadınlara, kanserde erken teşhisin önemi ve kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgilendirmede yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, ulusal kanser tarama programı kapsamında meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarının ücretsiz gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşlara kanser taraması yaptırma tavsiyesinde bulunan Yurdakul, Karaman'da birçok noktada tarama yapıldığını belirterek, "Kanser, erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalıktır. İlimizde Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ermenek Devlet Hastanesi ve Mobil KETEM aracımızda kanser taraması yapılıyor. Unutmayalım, 5 dakikalık işlemle erken tanı almak mümkün." dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aykut Emre Yıldırım da kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.

Köylerden getirilen kadınlardan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Yıldırım, "Ulusal Kanser Tarama Programımız çerçevesinde uygun yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz kanser taramalarını yapıyoruz. Öncelikle sağlık evi, sağlıklı hayat merkezi ve aile hekimliği birimleri aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçiyoruz ardından belde ve köylerde yaşayan vatandaşların ulaşım problemlerini, sağlıklı hayat merkezlerine taşıyarak çözüyoruz." dedi.

Tarama için sağlıklı hayat merkezine getirilen 53 yaşındaki Emine Şen ise uygulamadan çok memnun olduğunu, tarama sonuçlarının iyi çıkmasını umduğunu söyledi.