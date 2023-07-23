Karaman'da Jandarma Timleri Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

Karaman'da jandarma timleri, orman yangınlarına karşı mesire alanlarında piknik yapan vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtarak bilgilendirdi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarında artış riskine karşı İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Karaman-Mersin karayolu üzerinde bulunan Gökçe Çamlığı mesire alanında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada mesire alanında piknik yapan vatandaşları tek tek dolaşan ekipler, cam atıkları ve söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinin orman yangınlarına neden olduğunu anlattı. Yasaklanan alanlarda kesinlikle piknik yapılmaması konusunda da uyarıda bulunan ekipler, 'Her şey elimizde' başlıklı broşürler dağıttı.