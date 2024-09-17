Karaman'da Jandarma Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda aranan 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı. JASAT tarafından gerçekleştirilen baskınlarla zanlılar adliyeye sevk edildi.
Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda aranması bulunan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.Ü, B.E, V.Ç, S.Y. ve H.İ.Ç. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.