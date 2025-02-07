Karaman'da Jandarma Operasyonu: 20 Gözaltı ve Yasadışı Malzemeler Ele Geçirildi

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak-6 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 11 bin 168 kişiyi sorguladı, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak, 37 tabanca fişeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 2 küp ve 3 obje ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen el yazması kitap, 2 mühür ve kılıç ele geçirdi.