Karaman'da Jandarma Operasyonu: 20 Gözaltı ve Yasadışı Malzemeler Ele Geçirildi
Karaman'da jandarma ekipleri, asayiş ve narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve tarihi eserler ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak-6 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 11 bin 168 kişiyi sorguladı, 20 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak, 37 tabanca fişeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 2 küp ve 3 obje ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen el yazması kitap, 2 mühür ve kılıç ele geçirdi.