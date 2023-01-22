Karaman'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

KARAMAN'da vatandaşlar, İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir grup vatandaş sabah namazı sonrası Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren grup adına konuşan vakfın il temsilcisi Fatih Demir, "Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki; Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var "dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.