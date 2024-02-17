Üye Girişi
Haberler

Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Güncelleme:

Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Parkı'nda toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı. Yürüyüş sonunda dua edildi.

Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına açıklama yapan Tevfik Baran, Filistin'de aylardır devam eden bir katliam olduğunu söyledi.

Karaman'dan 4 tır yardım malzemesinin Filistin'e gönderildiğini belirten Baran, "Yardım tırlarını Kızılay vasıtasıyla Filistinli kardeşlerimize gönderdik. İnsani yardımlarımız devam edecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla yardım tırı göndereceğiz. Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için var gücümüzle gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, dua edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Filistin Karaman İsrail Gazze İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title