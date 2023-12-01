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Karaman'da İş Yerine Üçüncü Kez Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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Karaman'da daha önce 4 şahsın tutuklandığı iş yeri kurşunlama olaylarının ardından aynı iş yerine üçüncü kez düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaralandı. Olayda, iş yeri sahibi İ.S. tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da daha önce 4 şahsın tutuklandığı iş yeri kurşunlama olaylarının ardından aynı iş yerine üçüncü kez düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Marayolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen 2 kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine araç içerisinden av tüfeğiyle ateş etti. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi olduğu öğrenilen İ.S. (30), tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, özel araçla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra geldikleri araçla kaçan ve kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı iş yerine karşı düzenlenen ikinci saldırı olayıyla ilgili daha önce 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise adli kontrolle serbest kalmıştı. Polis yaşanan silahlı saldırılarının ardından 5 tabanca ile bir tüfek ele geçirmişti. Silahlı çatışma anlarının da güvenlik kameralarına yansıdığı ikinci olayda, yoldan geçen motosikletli kurye, koluna isabet eden kurşunla yaralanmıştı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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