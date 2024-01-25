Üye Girişi
Haberler

Karaman'da İş Yerinden 14 Cep Telefonu Çalındı, 3 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Karaman'da bir telefoncu dükkanından 14 cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Çalıntı telefonlardan 11'i ise sahibine teslim edildi.

Karaman'da iş yerinden 14 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki telefoncu dükkanı çalışanları, camları kırılan iş yerinden 14 cep telefonunun çalındığını fark edince, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlığın kaydedildiği güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerden M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesi doğrultusunda M.Y. ve K.E.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.B'nin, 6 ay önce Konya'da açık cezaevinden firar ettiği, yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenildi.

Çalıntı cep telefonlarından 11'i bulunarak, iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Güvenlik Ceza Hırsızlık Adliye Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title