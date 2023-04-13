Karaman'da IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Karaman'da IPARD 3 Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Özgür Öztürk, Karaman'ın elma üretimi konusunda Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu belirterek bu sektörden 25 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş da TKDK gibi Tarım ve Orman Müdürlüklerinin de Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projelerinin bulunduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Bakanlık uzmanları tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya çiftçiler, TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.