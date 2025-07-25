Karaman'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı'ndaki inşaatın dördüncü katında çalışan Adem İcat (58), dengesini kaybedip yaklaşık 12 metre yüksekten zemine düşüp ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İcat, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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