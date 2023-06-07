Karaman'da İnşaat İşçisi Malzemelerin Altında Kalıp Yaralandı

Karaman'da bir inşaatta çalışan işçi, zeminde çalışırken 2. kattan düşen malzemelerin altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KARAMAN'da işçi İsmail Durna (43) zeminde çalıştığı sırada 2'nci kattan düşen malzemelerin altında kalıp yaralandı. Olay, saat 10.40 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Nihat Akman Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi İsmail Durna, inşaatın zemin bölümünde çalıştığı sırada,, 2'nci kattaki tahta ve plastik malzemeler belirlenemeyen nedenle üzerine düştü. Malzemelerin altında kalan Durna, mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan Durna, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.