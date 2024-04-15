Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaman Valiliği Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu'ndaki toplantı, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Sarıibrahim, 2024 Mart sonu itibariyle 119 proje üzerinde çalışıldığını, 28'inin tamamlandığını diğer projelerin ise devam ettiğini belirtti.

Projelerin toplam tutarının 26 milyar lira olduğunu aktaran Sarıibrahim, "119 projenin 56'sı bölge müdürlüklerine, 19'u İl Özel İdaresine, 21'i il müdürlüklerine, 19'u belediyelere, 1'i Toplu Konut İdaresine, 3'ü KOP idaresine ait. Şuana kadar projelerden 28'i tamamlandı, diğerleriyle ilgili çalışmalara devam ediliyor. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve şehrimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.