Karaman'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karaman'da jandarma ekipleri, iklimlendirme düzeneği ile kenevir yetiştiren 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kenevir bitkileri ve cihazlar ele geçirildi.

Karaman'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede iklimlendirme düzeneği ile kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreste arama yapan ekipler, kenevir bitkisi ve iklimlendirme cihazları ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç, F.T, A.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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