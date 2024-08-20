Karaman'da hükümlü cezaevine gönderildi
Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şehir merkezinde durdurulan araçta, hakkında 21 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.