Karaman'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı
Karaman'da bir evden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın yaşandığı köyde çalışma başlattı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Olaya karıştıkları gerekçesiyle S.C.K. ve R.D. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.D. ise serbest kaldı.