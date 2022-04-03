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Karaman'da hırsızlık iddiası

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da hırsızlık iddiası

Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dere Köyünde bağ evinden inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen M.R. (34), İ.N. (22) ve M.L.'yi (31) şehir merkezinde bulunan bir hurdacıya çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken gözaltına aldı.

Malzemelere el konulurken, zanlılar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığa götürüldü.

AA / Murat Özünal - Güncel

Jandarma, Karaman, İnşaat, Güncel, Haberler

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