Karaman'da hırsızlık iddiası
AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dere Köyünde bağ evinden inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen M.R. (34), İ.N. (22) ve M.L.'yi (31) şehir merkezinde bulunan bir hurdacıya çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken gözaltına aldı.
Malzemelere el konulurken, zanlılar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığa götürüldü.
AA / Murat Özünal - Güncel