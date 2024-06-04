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Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı

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Karaman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünler sergilendi.

Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Karaman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sariibrahim, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kentte, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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