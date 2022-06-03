Karaman'da Halk Günü Toplantısı - Haberler

Karaman'da Halk Günü Toplantısı Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Halk Günü Toplantısında vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Halk Günü Toplantısında vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Akkoyun, Valilikte düzenlenen toplantıda, vatandaşların taleplerini gerçekleştirmenin önemine dikkati çekti. Bu konuda hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Akkoyun, vatandaşların istekleri doğrultusunda gereken incelemenin yapılması, sorunların çözülmesi ve geri bildirim sağlanması hususunda kurum müdürlerine talimat verdi. AA / Mehmet Çetin - Güncel Güncel Haberler

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