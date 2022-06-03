Karaman'da Halk Günü Toplantısı - Haberler

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Karaman'da Halk Günü Toplantısı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
Karaman'da Halk Günü Toplantısı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Halk Günü Toplantısında vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Halk Günü Toplantısında vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Akkoyun, Valilikte düzenlenen toplantıda, vatandaşların taleplerini gerçekleştirmenin önemine dikkati çekti.

Bu konuda hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Akkoyun, vatandaşların istekleri doğrultusunda gereken incelemenin yapılması, sorunların çözülmesi ve geri bildirim sağlanması hususunda kurum müdürlerine talimat verdi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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