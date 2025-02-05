Karaman'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: Sürücü Yaralı
Karaman'da bir hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
B.M. idaresindeki 33 LU 662 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kılbasan köy yolunda takla atıp elma bahçesine girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.M, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel