Karaman'da Gençlik Şöleni Düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Karaman'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nde çeşitli spor ve eğlence etkinlikleri gerçekleştirildi. Katılımcılar oryantiring, geleneksel okçuluk gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar için oryantiring, hemsball, atletizm, geleneksel okçuluk, bilek güreşi ve dart yarışmaları düzenlendi.

Etkinlik alanında AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve Karaman Müftülüğü tarafından açılan stantlarda katılımcılara bilgi verildi.

Aktivitelerle keyifli vakit geçiren katılımcılara gün boyu çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Zehra Çağırıcı, AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Zihni Oğuz Şimşek ve TÜGVA İl Temsilcisi Abdulkadir Göregen katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
