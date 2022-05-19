Karaman'da Gençlik Konvoyu - Haberler

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Karaman'da Gençlik Konvoyu

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kentteki etkinlikler kapsamında Gençlik Konvoyu düzenlendi. Karaman Valiliği önünden başlayarak 100. Yıl Bulvarı, 1. İstasyon Caddesi ve Kenzi Caddesini takiben Zeytindalı Bulvarında sona eren korteje vatandaşlar ilgi gösterdi.

AA / Murat Özünal - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Karaman, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

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