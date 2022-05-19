Karaman'da Gençlik Konvoyu - Haberler

Karaman'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kentteki etkinlikler kapsamında Gençlik Konvoyu düzenlendi. Karaman Valiliği önünden başlayarak 100. Yıl Bulvarı, 1. İstasyon Caddesi ve Kenzi Caddesini takiben Zeytindalı Bulvarında sona eren korteje vatandaşlar ilgi gösterdi.