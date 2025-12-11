Karaman'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
Karaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen kermeste, gönüllüler tarafından hazırlanan yemek ve el işi ürünler satıldı. Gelir, Gazze'ye gönderilecek.
Karaman'da Gazze'ye destek için kermes yapıldı.
Karaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Aktekke Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, gönüllüler tarafından hazırlanan yemek ve el işi ürünler satışa sunuldu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.
Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.
