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Karaman'da Galeriye Saldırı: 2 Tutuklama

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Karaman'da bir galeriye yapılan saldırıda 2 kişi tutuklandı. İş yeri sahibi ise yaralandı ve tedavisinin ardından taburcu oldu.

KARAMAN'da 23 Kasım günü yoldan geçen kuryenin vurulduğu galeriye saldırıda şüphelilere silahla karşılık veren 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı. Dün galeriye yapılan 3'üncü saldırıda yaralanan iş yeri sahibi İsa S.'nin tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Karaman'da 22 Kasım gecesi İsa S.'ye ait Marayolu Caddesi'ndeki galeriye silahla ateş açıldı. Aynı galeri 23 Kasım günü otomobille gelen 4 kişi tarafından yeniden kurşunlandı. Bu sırada motosikleti ile yoldan geçen market kuryesi Emre Ö., yaralandı. Polis olaylarla ilgili başlattığı soruşturmada ilk kurşunlama olayını Mehmet Bayır'ın ikinci kurşunlama olayını ise Yusuf Balasar, Mehmet Göktekin ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yaptığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis galeriye ateş açanlara karşılık verenlerin Hakan Can Varol ile Osman Gazi Kalkan olduğunu tespit etti. Yapılan baskında Mehmet Bayır, Yusuf Balasar ve Mehmet Göktekin gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Bayır ile Yusuf Balasar tutuklanırken Mehmet Göktekin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın karşı tarafı olan Hakan Can Varol ile Osman Gazi Kalkan da bugün adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün aynı galeriye 3'üncü kez düzenlenen saldırıda iş yeri sahibi İsa S. yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan H.A.K.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, İsa S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaman Saldırı Tutuklama Güvenlik Cezaevi Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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