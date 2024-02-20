Karaman'da firari hükümlü yakalandı

Karaman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şehir merkezinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.