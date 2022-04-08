Karaman'da "Fidanımla Büyüyorum" etkinliği yapıldı - Haberler

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Karaman'da "Fidanımla Büyüyorum" etkinliği yapıldı

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da 'Fidanımla Büyüyorum' etkinliği yapıldı

Karaman'da İl Müftülüğü, Kuran Kursu öğrencileri ve velileriyle fidan dikme etkinliği düzenledi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da İl Müftülüğü, Kuran Kursu öğrencileri ve velileriyle fidan dikme etkinliği düzenledi.

Urgan Mahallesi'ndeki ağaç dikimi yapılan alana "Fidanımla Büyüyorum Hatıra Ormanı" adı verildi.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz, yaptığı açıklamada, sadece ağaç dikmenin yeterli olmadığını bakımının da yapılması gerektiğini belirtti.

Fidan dikmenin yanına mevcut olan ormanları korumak, gereksiz yere ve bilinçsiz bir şekilde ağaç kesmekten sakınmak gerektiğini aktaran Gürbüz,"Yavrularımızın her biri diktikleri bu fidanları zaman zaman gelip ziyaret edecekler, sulayacaklar, bakımını yapacaklar, temiz hava alacaklar ve fidanlarıyla birlikte büyüyecekler inşallah. Fidanların her biri öğrencilerimizin adıyla yaşayacak. Bu nedenle, minik öğrencilerimize, öğreticilerine ve ailelerine düzenlediğimiz programa katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

AA / Murat Özünal - Güncel

Kuran-ı Kerim, Faruk Gürbüz, Karaman, Güncel, Haberler

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