Karaman'da Fabrika Kazasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Karaman'da bir fabrikada çalışırken üzerine demir kasa düşen Mehmet Arısoy (46), hayatını kaybetti. Olay, fabrikanın çatısında internet kablosunu onaran işçinin dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Karaman'da çalıştığı fabrikada üzerine demir kasa düşen işçi, hayatını kaybetti.
Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Mehmet Arısoy (46), fabrikanın çatısında bulunan internet kablosunu onarmak için üzerinde demir kasa yüklü forklifte bindi.
İş arkadaşının forkliftle çatıya kaldırdığı Arısoy, dengesini kaybedince demir kasayla aşağıya düştü.
Kazayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kasanın altında kalan Arısoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Arısoy'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel