Karaman'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Karaman'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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Karaman'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

KARAMAN'da son 2 haftada 6 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

KARAMAN'da son 2 haftada 6 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, son 2 haftadır 6 evden 1 televizyon, 4 halı, 3 hızar motoru ve 2 av tüfeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen B.Y., M.Ç. ve S.S.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.Y. ve M.Ç, tutuklanırken, S.S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

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