Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde evden çeşitli eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından, olaya karıştığı öne sürülen M.Ç, B.Y. ve S.S.K. evlerinde gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. ve M.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.S.K. ise serbest bırakıldı.

AA / Murat Özünal - Güncel

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