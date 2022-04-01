Karaman'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı

AA - Murat Özünal - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı

Karaman'da evde çıkan yangında yaralanan anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da evde çıkan yangında yaralanan anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Feride Ünal, Sakabaşı Mahallesi 881. Sokak'taki evinde bulaşık yıkadığı sırada oturma odasından duman yükseldiğini fark edince oğlu Hüseyin Efe'yi dışarıya çıkardı.

Beş aylık bebeği Medine Gül içeride kalınca Ünal, komşularından yardım istedi.

Çevredekiler tarafından bebek, dışarıya çıkarıldı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan Ünal ile iki çocuğu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle evdeki eşya kullanılamaz hale geldi.

AA / Murat Özünal - Güncel

Karaman, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title