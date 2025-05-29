Karaman'da Eski Eşinin Evini Yakan Kişi Teslim Oldu

Karaman'da Eski Eşinin Evini Yakan Kişi Teslim Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da, boşandığı eşi S.T.'nin evini ateşe veren Osman A. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

KARAMAN'da Osman A. tartıştığı eski eşi S.T.'nin evini ateşe verdi. Ev kullanılamaz hale gelirken, Osman A. polis merkezine gidip teslim oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1676 Sokak'taki 2 katlı bir müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Osman A. konuşmak için yaklaşık 3 ay önce boşandığı S.T.'nin yaşadığı eve gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından S.T. evden ayrıldı. Osman A. ise evi ateşe verdi. Daha sonra Osman A., Yunus Emre Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Erdoğan, el sallayarak uğurladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Elazığspor-Vanspor maçında yan hakemi yaralayan şahıs gözaltına alındı

Elazığspor-Vanspor maçının faturası ağır oldu
Meclis'e sunulan infaz paketinde 'suça sürüklenen çocuk' maddesi dikkat çekti

İnfaz paketinde dikkat çeken düzenleme! Cezaevinden eğitim evine
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.