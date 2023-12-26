Karaman'da eski damat ile kayınpeder arasında bıçaklı kavga: 1 tutuklama

KARAMAN'da, eski damat ile kayınpeder arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan Yunus Duranel (36), taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Olayda, Duranel'in ablası Döne Demir (37) de daha önce gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 20 Aralık'ta saat 22.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak'ta meydana geldi. Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir (43), eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) ile telefonda belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında çıkan bıçaklı kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında olan Yunus Duranel, vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın ardından, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, yaralılardan muhtar Durmuş Ali Demir'i, ağabeyi Mehmet Demir'in (45) eşi Döne Demir'in hastaneye bırakıp kaçtığını saptadı. Ardından Döne Demir ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Demir gözaltına alındı. 22 Aralık'ta, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Döne Demir tutuklandı, Mehmet Demir ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan Yunus Duranel, tedavisinin ardından bugün, sabah saatlerinde, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Duranel, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 2 yaralanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)