Eve çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini boğup, intihar etti

İMZA BAHANESİYLE ÇAĞIRMIŞ

Karaman'da Mithat Çetinkaya'nın, öldürdüğü eşi Fatma Çetinkaya'yı anlaşmalı boşanma metnini imzalama bahanesiyle çağırdığı belirtildi. Bunun üzerine Fatma Çetinkaya'nın 1 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızını, yanında kaldıkları annesi Aysun Uyar'a teslim edip eve gittiği ifade edildi.

KIZININ TABUTUNU OMZUNDA TAŞIDI

Fatma Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ahmet Yesevi Camii'nin önüne getirildi. Cenazenin getirildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamayan Aysun Uyar, kızının tabutu omzunda taştı.

FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Tabuta sarılan ve 2 torununun öksüz kaldığını belirten Aysun Uyar, "2 öksüzümü ortada koydular. Niye kıydılar benim çocuğuma Katiller. Kızımı öldürdüğünü hepsi biliyordu. 2 öksüzüm kaldı, yüzlerine hasret kalacaklar. Kızımla birlikte hayallerimiz vardı. Kızımın çocuklarına ben bakıyordum. Kuzumun kanı yerde kalmasın, ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

TABUTA KIZLIK SOYADI YAZILDI

Öte yandan Fatma Çetinkaya'nın tabutuna, öldüren kocasının soyadı yerine kızlık soyadı olan Yılmaz yazıldı. Fatma Çetinkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.Eşini boğarak öldürdükten sonra tavana bağladığı iple kendisini asan Mithat Çetinkaya ise Canhasan köyünde defnedildi.