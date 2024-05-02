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Karaman'da elini kıyma makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı

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Rauf Denktaş Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Yudum D. (40), mutfak bölümünde bulunan kıyma makinesine elini kaptırdı. Sağ eli bileğinden kopan kadın, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yudum D, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Makinede sıkışan el ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye gönderildi.

Karaman'da elini kıyma makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.

Rauf Denktaş Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Yudum D. (40), mutfak bölümünde bulunan kıyma makinesine elini kaptırdı.

Sağ eli bileğinden kopan kadın, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yudum D, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Makinede sıkışan el ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rauf Denktaş İtfaiye Karaman Konya Kıyma AFAD Sağlık Güncel Haberler

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