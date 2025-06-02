Karaman'da El Sanatları Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Karaman'da El Sanatları Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Karaman'da Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları yıl sonu sergisinde kursiyerlerin ürettiği ürünler sergilendi. Etkinlikte öğrenmenin ve üretmenin önemi vurgulandı.

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi tarafından el sanatları yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde açılan sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, öğrenmenin ve üretmenin öneminin bu etkinlikle ortaya konulduğunu söyledi.

Öğrenme eylemin hayat boyu süren bir serüven olduğunu belirten Koçak, "Öğrenmek sadece bilgi edinmek değil, kendini tanımak, dünyayı anlamak ve geleceği şekillendirmektir. Bu anlayışla düzenleyeceğimiz etkinliklerle, öğrenmenin yaşı yoktur gerçeğini hep birlikte yeniden yaşayacağız. Kurslarımıza katılarak emek veren kursiyerlerimize, usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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