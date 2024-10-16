Karaman'da Eğitim Alanında İlerleme ve İş Birliği Vurgusu

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, İl Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Piri Reis Kültür Merkezindeki toplantıda, Türkiye'nin eğitim alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Eğitimin bir milletin geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğunu ifade eden Baysal, "Karaman özelinde baktığımızda, okullarımızın fiziki şartları oldukça iyi durumda. Ancak fiziki şartların iyi olması tek başına yeterli değil. Eğitimin kalitesini yükseltmek için öğretmenlerimizden öğrencilerimize, velilerimizden kamu kurumlarına kadar herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Amacımız, Karaman'daki eğitim seviyesini daha da yukarılara taşımak ve bu konuda tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket etmektir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ise Karaman'da eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi için bir araya geldiklerini aktardı.

Yeni eğitim öğretim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle başladıklarına dikkati çeken Çalışkan, bu modelin milli ve manevi değerlerle yoğrularak ortaya çıkarılmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.