Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Haberler

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyon kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.İ'ye ise ev hapsi verildi.

31 Mayısta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Murat Özünal - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Karaman Güncel Haberler

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